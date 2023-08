Discarica abusiva di rifiuti, incendio a Roma

Discarica abusiva di rifiuti in fiamme a Roma. Un incendio di rifiuti è divampato in Via di Ponte Mammolo nel quadrante est della Capitale. Coinvolte nel rogo anche alcune baracche.

L’incendio è scoppiato intorno alle 23.30 di giovedì 4 agosto, in un’area non lontana dal fiume Aniene tra Ponte Mammolo e Colli Aniene.

Sei le squadre dei vigili del fuoco ancora al lavoro sul posto con l’ausilio di cinque autobotti, carro schiuma e TA/6. Secondo quanto riferito si tratta di un vasto incendio di rifiuti all’interno di una grossa discarica abusiva di materiale vario e baracche divampato in via di Ponte Mammolo all’altezza del civico 61. Sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento, sul posto anche il Nucleo Gos dei vigili del fuoco (Gruppo Operativo Speciale Movimento Terra), Polizia di Stato, Carabinieri, 118 e l’Arpa Lazio.