Discarica Roma: cittadini manifestano contro la Raggi: “Bugiarda”

Brutta mattinata per la sindaca della Capitale Virginia Raggi, ‘incalzata’ dai manifestanti di Valle Galeria, che stamane hanno ‘assediato’ il Campidoglio. I cittadini stanno infatti lottando contro la realizzazione della discarica a Monte Carnevale e, radunatisi sotto il Palazzo Senatorio hanno fatto sentire le loro voci urlando in coro “Bugiarda, bugiarda, bugiarda”. Quindi hanno srotolato alcuni striscioni con su scritto: “No a Malagrotta 2“, “Ci state rompendo i polmoni da più di 50 anni“, e “La Valle non si tocca“.

Ma non finisce qui, come ha annunciato Monica Polidori, del comitato Valle Galeria Libera: “Zingaretti pensa che non ci andiamo da lui? Entro gennaio manifesteremo anche in Regione“. Come dire, ‘uomo avvisato…’

Max