Discarica Roncigliano, altri 10 camioni di rifiuti da Roma

Ad Albano anche oggi una lunga coda di camion tir pieni di tonnellate di rifiuti romani in fila da circa un’ora nel viale della discarica di via Roncigliano. Questa mattina dalle 7:30 in poi ne sono arrivati una decina, lasciando nel più completo stupore tutti i residenti che stanno manifestando da 4 mesi davanti alla struttura.

I membri del comitato No Inc Albano e Presidio Permanente hanno ripreso e fotografato la scena. E questa mattina chiederanno conto all’amministrazione comunale e al sindaco Borelli di quanto accaduto per verificare se c’è stato un aumento ulteriore dell’invio di camion di rifiuti dalla capitale.

Seguono aggiornamenti