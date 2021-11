Discarica Roncigliano, proteste a Palazzo Savelli

Ad Albano una protesta si è tenuta, a cura del comitato No Inceneritore-Presidio Permanente Contro la Discarica e vari cittadini ieri presso l’androne di Palazzo Savelli sede del Comune dove molti cittadini e membri dei Non Inc si sono recati per chiedere a gran voce al sindaco Massimiliano Borelli di uscire dal suo ufficio e firmare l’ordinanza di chiusura della discarica di via Roncigliano.

Il sindaco è poi sceso e ha parlato a lungo con i presenti e i rappresentanti del comitato No Inc e Presidio Permanente per la chiusura della discarica dicendo loro di non poter firmare un’ordinanza che gli verrebbe annullata dagli organi superiori, altrimenti lo avrebbe fatto. Cercherà invece di spostare il tiro sui tavoli politici con il nuovo sindaco di Roma. Continua la lotta per far chiudere la discarica di Cecchina, che ora passa dai tavoli giudiziari a quelli politici tra il sindaco di Roma neoeletto Roberto Gualtieri e quello di Albano Massimiliano Borelli.