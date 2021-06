Discoteche aperte con il Green Pass, via libera del Cts

Via libera del Cts alla riapertura delle discoteche con il Green Pass. Lo ha detto il coordinatore del Cts e presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli a Sky Tg24 Live In Firenze. “Si è parlato di discoteche in Comitato tecnico-scientifico. La decisione è stata improntata sia al contesto epidemiologico sia a quella che è l’attenzione e la gradualità di cui si è parlato. E quindi sono state identificate alcune raccomandazioni che un organo tecnico come il Cts fornisce al decisore politico. La data sarà qualcosa che spetta” alla politica, ma il parere del Cts è positivo “con alcuni distinguo molto ben sottolineati. E il green certificate è uno dei criteri”.

Sull’andamento della pandemia, aggiunge Locatelli “sono assolutamente ottimista, perché abbiamo dei numeri decisamente favorevoli”. “Ma ci debba servire il tutto a mantenere responsabilità nei comportamenti. Non possiamo sprecare quel che abbiamo ottenuto in tutti questi mesi di sacrifici di tutti gli italiani”.