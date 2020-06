Discoteche, quando riaprono: appuntamento slittato al 14 luglio

Qualcuno già si stava preparando per tornare sulla pista da ballo a partire da lunedì 15 giugno. Alcune indiscrezioni, infatti, indicavano quella come data prestabilita per la riapertura delle discoteche all’aperto, seppur con diverse restrizioni alle quali sottostare. Il governo ha invece deciso di prendersi un altro mese di attesa.

Non si è voluto rischiare un’apertura imminente, che avrebbe portato migliaia di giovani a riversarsi nelle discoteche, amplificando il rischio di contagio. Per questo nel nuovo Dpcm, che entrerà in vigore dal 15 giugno e avrà durata fino al 14 luglio, è riportato che la data fissata per la riapertura delle discoteche estive è fissata per il 14 luglio.

Le regole per andare in discoteca

Le discoteche riapriranno, probabilmente, dal prossimo 14 luglio. Ma non tute. Solo quelle all’aperto, e con delle regole bene precise. Questo per limitare il più possibile il rischio contagio, che soprattutto in ambienti notturni può propagarsi con maggiore facilità.

Altre regole da seguire: sarà possibile ballare solo in spazi esterni e saranno vietati balli lenti. Sarò necessaria, infatti, una distanza minima di un metro tra una persona e l’altra. Nel caso in cui la distanza non possa essere mantenuta bisognerà indossare le mascherine. Regole stringenti e riapertura ritardata. E’ un buio pesto per il mondo della notte.