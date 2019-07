Disney Channel in lutto: è morto Cameron Boyce

Negli States, dove è nato e cresciuto (a Los Angeles il 28 maggio di 20 anni fa), ha consolidato la sua popolarità. acquisendo un successo pazzesco grazie soprattutto alla sitcom ‘Jessie’, ed alla saga filmica intitolata ai ‘Descendants‘.

Cameron Boyce, star di Disney Channel, sarebbe stato stroncato nel sonno da una crisi epilettica.

E se oggi il suo profilo Instagram contava qualcosa come oltre 10 milioni (10.000.000!) di follower, è soprattutto grazie ad un successo caparbiamente costruito con gli anni. Bambino prodigio, già a soli 7 anni Cameron era già conosciuto come ballerino, e per aver prestato il suo volto pulito a divese campagne pubblicitarie. Poi, nel 2008, la sua ‘prima volta’ in tv, grazie alla soap ‘General Hospital: Night Shift‘. Quindi il cinema con pellicole ben supportate dal box-office come ‘Riflessi di paura‘, ‘Eagle Eye’ e, soprattutto, ‘Un weekend da bamboccioni’ (sia nell’1 che nel sequel). Tuttavia la grande popolarità per Cameron arriva come dicevamo con la ‘trilogia’ televisiva (il terzo arriverà in Italia ad ottobre), di ‘The Descendants‘, dove Boyce è Carlos, il figlio della carismatica Crudelia De Mon.

Adam Sandler: ‘Adoravo Cameron Boyce’

Ovviamente la notizia, oltre che i numerosi fans nel mondo, ha scosso l’ambiente cinematografico e televisivo, lasciando di stucco numerosi personaggi, anche celebri. In particolare l’intero cast della serie Disney ‘Jessie‘. Particolarmente scosso anche l’attore comico Adam Sandler, che aveva lavorato con Cameron ‘nei’ “Un weekend da bamboccioni”, “Troppo giovane per morire, troppo dolce – ha scritto Sandler – Troppo divertente. Semplicemente il più talentuoso e il più modesto tra i ragazzi che ci sono in giro”. In particolare il famoso regista-attore di pellicole demenziali ha voluto sottolineare anche i grande attaccamento che Cameron aveva per la sua famiglia: “Lo adoravo, attento alla sua famiglia, al mondo. Grazie Cameron, per tutto quello che ci hai dato. Molto altro avresti potuto darci, tutti i nostri cuori sono spezzati. Un pensiero alla tua famiglia, cui invio le mie più sentite condoglianze…”.

