Disney Channel non visibile su Sky dal 1 maggio: il motivo

“Dal 1 maggio il canale Disney Channel non è più disponibile su Sky”. Il messaggio in questione è iniziato a circolare sui decoder Sky da qualche ora a questa parte, per la delusione di molti abbonati che nel corso degli anni si erano abituati alla fruizione dei contenuti per bambini e ragazzi e piacevole anche per gli adulti.

Disney Channel e Disney Junior, quindi, da oggi primo maggio non saranno più disponibili su Sky e sui servizi streaming. Una grave perdita per l’azienda che ora prevedibilmente rinforzerà i contenuti per i più piccoli con l’acquisizione di nuovi pacchetti.

Disney si sposta su Disney +

Dopo aver ricevuto il messaggio in questione in molti si saranno posti la domanda sul perché Sky abbia deciso di chiudere Disney Channel. La piattaforma televisiva ha potuto fare ben poco però in questo senso, perché da alcuni mesi Disney ha aperto una piattaforma streaming tutta sua, Disney +, dove è contenuto tutto, o quasi, il materiale dell’azienda.

Dai cartoni per i più piccoli ai film e le serie tv, tutto dal primo maggio sarà visibile su Disney +, che nelle prime settimane d’uscita in Italia ha fatto registrare un buon numero di abbonati. Una brutta notizia per tutti i clienti Sky abbonati al pacchetto famiglia, che da oggi dovranno fare a meno di uno dei canali più interessanti.