Disney+, i migliori 5 cartoni che (forse) non conoscete

Disney+ è arrivato in Italia da poche settimane ed ha portato con sé un bagaglio enorme di favole e nostalgia. Il catalogo del servizio streaming targato Disney è ancora in lavorazione e molti altri prodotti verranno aggiunti nei mesi a seguire, ma la scelta è già impressionante e rievoca dolci ricordi per grandi e piccini.

Le favole raccontate dalla Disney hanno attraversato decenni e generazioni. I primi lavori risalgono addirittura al 1940, poi la leggenda ha preso vita. Dall’immortale Topolino e i suoi amici Pippo e Paperino, passando per cartoni come Il Re leone, La Bella e la bestia e Robin Hood. Insomma, ce n’è per tutti i gusti e ognuno di noi conserverà gelosamente nel cassetto dei ricordi un’emozione suscitata da un film Disney.

Disney+, i lavori meno conosciuti da scoprire

Impossibile non aver visto almeno una volta nella vita capolavori come Peter Pan, Re leone, il Gobbo di Notre Dame, insomma alcuni tra i lavori più celebri della Disney. Ma nello sconfinato catalogo c’è anche qualche perla andata un po’ persa, o per meglio dire, non abbastanza conosciuta quanto la caratura del lavoro imporrebbe.

Per questo abbiamo deciso di segnalare 5 cartoni Disney non universalmente riconosciuto come capolavori ma che avrebbe meritato maggior fortuna. In ogni caso la visione di questi lavori non lascerà l’amaro in bocca e anzi riuscirà a far conoscere ancora più a fondo l’amore che Disney ripone in ogni suo lavoro. Di seguito la lista di 5 cartoni che forse non conoscete e che in ogni caso meritano un’altra visione:

Red e Tob

Basil l’investigatopo

Bianca e Bernie

Taro e la pentola magica

Il pianeta del tesoro