Disney plus: cos’è e come funziona. Ecco il catalogo di film, cartoni, serie tv

Ancora 24 ore di attesa e poi aprirà i battenti una nuova piattaforma di streaming video dedicata a tutto il mondo Disney con film, serie tv e cartoni. Sta nascendo infatti Disney Plus, con inizio ufficiale il 24 marzo 2020 per competere direttamente con colossi del calibro di Netflix, Infinity e Now Tv.

Sono oltre mille i titoli disponibili per la neonata piattaforma Disney Plus. Oltre al marchio più noto, ci saranno produzioni Marvel, Star Wars, Pixar e National Geographic. A parte i prodotti già noti, tantissime novità e inediti da seguire per tutte le età.

L’abbonamento a Disney Plus offre uno sconto per il lancio: un anno di contenuti a 59,99 euro invece che 69,99. A parte l’abbonamento annuale, si può sottoscrivere quello mensile a 6,99 euro al mese.

In attesa del catalogo ufficiale, sono disponibili delle gustose anticipazioni, come ad esempio lo spin off di Toy Story basato sul personaggio Forky doppiato da Luca Laurenti. La serie si chiamerà I Perché di Forky, e tratterà le domande più spesso poste dai bambini.

Grande attesa anche per The Mandalorian, una serie tv targata Lucasfilm e creata ad hoc per Disney+. Questo farà impazzire i fan di Star Wars, essendo il primo contenuto live action ispirato alla saga. Grande curiosità anche per la serie originale Elena, diventerò presidente! disponibile dal 24 marzo.

Non mancheranno i titoli più famosi con l’immediata disponibilità di Frozen, Toy Story, Oceania, Aladdin, Gli Incredibili, La Bella e la Bestia, Cars, e altri, senza dimenticare film di successo come Avengers Endgam, Avatar e i Pirati dei Caraibi. Fra i remake in molti aspettano la nuova versione di Lilli e il Vagabondo, trasformato da cartone animato a film. E per gli amanti dei documentari, la garanzia di avere i contenuti National Geographic