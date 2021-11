“Disumano”, annunciato il nuovo album di Fedez: la data di uscita

Si chiama ‘Disumano’ il nuovo album di Fedez in arrivo il prossimo 26 novembre. L’annuncio è arrivato via social, con una serie di foto e una didascalia pubblicata dal cantante: “Preordinando l’album in regalo una t-shirt a scelta della collezione limited edition. Parte dei ricavati saranno donati alla fondazione Tog (Centro di riabilitazione neurologica per bambini affetti da lesioni al sistema nervoso centrale) per la costruzione della nuova sede”.

L’album sarà composto da 20 tracce, alcune delle quali già uscite negli ultimi mesi, come Chiamami per nome” (con Francesca Michielin) e “Mille” (con Orietta Berti e Achille Lauro), “Bimbi per strada” e “Meglio del cinema”. L’annuncio è stato accompagnato dal lancio del nuovo singolo di Fedez “Morire, morire”.

La canzone ha già collezionato di 300mila visualizzazioni su Youtube nel giro di poche ore. Nel video si vede il rapper accerchiato da un gruppo di giornalisti, poi picchiato da alcuni skinheads, infine accoltellato da un prete per poi essere preso di mira da una squadra di cecchini. I riferimenti sono chiari: le prese di posizione di Fedez contro i media, la chiesa e l’appoggio al mondo Lgbt+.

Nel suo ultimo album ‘Disumano’, Fedez può contare sulla partecipazione di molti altri artisti, tra i quali Tedua, Dargen D’amico, Cara, Myss Keta, Crookers, Tananai e Speranza. Il disco uscirà il prossimo 26 novembre.