Divenire influencer su Instagram e guardagnare. Ecco come

Instagram è come ormai si evince uno dei social più in ascesa del panorama internet: ma al di là della fama del social in quanto tale, tra followers, foto e video e stories, emerge un’altra sorgente di popolarità da questo punto di vista per Instagram.

Ovvero quella che permette di guadagnare, e per davvero. Come? Trasformandosi in influencer.

Quanto può guadagnare un influencer su Instagram

Instagram non è solo un social network ma ormai una sorta di business per molti. Non solo aziende che si promuovono: ecco la moda degli influencer su Instagram. Come è noto, l’influencer è un personaggio che ‘indirizza’ modi e modus operandi sul web tramite la propria florida attività di frequentazione del social network.

Questi cosiddetti influencer, uomini e donne non sono vip, nè inizialmente famosi, ma si affermano su Instagram per riuscire ad indirizzare le opinioni in un particolare settore: fashion, moda, tv, prodotti di bellezza e attirano migliaia, se non milioni, di followers.

Grazie agli sponsor, gli influencer possono arrivare a guadagnare migliaia di dollari al giorno. Il tutto, postando solo foto e video. Bello no?

Secondo alcune stime, oggi il mondo degli influencer muove un giro d’affari di oltre mezzo miliardo di dollari. In pratica, è la nuova Eldorato del mercato del marketing.

In Italia il caso più noto è quello di Chiara Ferragni. La moglie del rapper Fedez, e inventrice del blog The Blonde Salad, ha circa 13 milioni di follower e una media di 40 milioni di utenti mensili. E’ la sesta influencer su Instagram più pagata al mondo. Si calcola che un suo post sponsorizzato costi 12 mila dollari.

Chi comanda su tutti è però un’americana di origini iraniane: si chiama Huda Katten ed è una star del make-up. Più di 25 milioni di persone seguono questa macchina da soldi. Quanti? Diciotto mila dollari a post, per una media di nove al giorno.

Al secondo posto c’è l’ambasciatore di D&G Cameron Dallas con i suoi 17 mila dollari per pubblicare un post sponsorizzato su Instagram. Segue Jennifer Selter: al terzo posto tra gli influencer più pagati su Instagram, c’è lei, specialista del fitness, famosa anche grazie al suo “Lato B” coi suoi 12 milioni di follower e una media di 15 mila dollari per post.

C0è un ex aequo al quarto posto: Zoe Sugg e Nash Grier. Zoe ha più di 11 milioni di followers su Instagram ed è una beauty influencer; Nash ha dieci milioni di followers ed è famosa per i suoi video divertenti.

Al sesto posto c’è Chiara Ferragni. E via giù di lì, verso nuovi lidi di influenze settoriali e vagonate di dollari a suon di post.