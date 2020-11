Diventare pilota di droni: addestramento Soradis, ecco come fare

Il campo dei droni rappresenta uno dei settori maggiormente interessante perché in grande espansione, un aspetto che si può constatare semplicemente osservando come si muove il mercato in tal senso e quanto il comparto dei droni sia in fase di sviluppo.

È chiaro che, con l’aumento della richiesta di droni, è necessario che in modo parallelo crescano nuove leve anche per quanto riguarda il pilotaggio di questi nuovi strumenti. Pilotare un drone rappresenta un’aspirazione che sono già in tantissimi a coltivare, anche se non sempre è facile comprendere come muoversi per raggiungere questo scopo.

A tal proposito, potrebbe essere interessante sapere che la Soradis S.I.A., con la propria divisione droni, offre la possibilità di perseguire questo importante obiettivo. L’azienda infatti dispone di un centro addestramento all’avanguardia, che permette di intraprendere il percorso necessario a diventare pilota di droni.

Soradis può offiere questa grande opportunità grazie alla sua dotazione di droni professionali, organizzando corsi in totale sicurezza tenuti da Flight Instructor dalla comprovata esperienza.

Per chi è già avvezzo di droni, potrebbe entusiasmare il fatto che la flotta di Soradis comprende dei Phantom 4 PRO v2.0, aeromobili di elevato profilo. Nelle basi di addestramento dell’azienda, si vola per imparare a gestire i sistemi APR e viene data la possibilità di pilotare macchine all’avanguardia e affacciarsi nel mondo dei droni.

La scuola di pilotaggio droni di Soradis è certificata dall’ENAC, l’Ente Nazionale Aviazione Civile: questo è un aspetto fondamentale, in quanto per lavorare in modo professionale con i droni è indispensabile diventare Piloti Certificati Enac. Nella propria offerta, Soradis offre un ampio ventaglio di corsi in grado di consentire il raggiungimento di diversi livello di addestramento, tutti riconosciuti dall’ENAC.

Articolo sponsorizzato da Soradis S.I.A. S.r.l.