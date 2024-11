Divieto di transito a Roma: blocco del traffico in fascia Verde, le specifiche

Divieto di transito a Roma: blocco del traffico in fascia Verde, per una domenica – la prossima e imminente, quella del 1 Dicembre – che si preannuncia molto ‘movimentata’ da questo punto di vista.

Il blocco traffico a Roma è previsto domenica 1 dicembre: stop alle auto in fascia verde che, poi, proseguirà nelle altre domeniche programmate, ovvero sia quelle del 26 gennaio, 16 febbraio e 23 marzo 2025.

Divieto di transito a Roma: blocco del traffico nella Capitale

A Roma stop alle auto domenica 1° dicembre: attivato il blocco del traffico per la seconda domenica ecologica di questa stagione, con il divieto alla circolazione ai veicoli più inquinanti e per tutti i veicoli a motore nella nuova Ztl “Fascia Verde”. Anche per questa stagione sono cinque le domeniche nel corso dell le quali le vetture a motore non potranno circolare. Come detto, le rimanenti sono previste il 26 gennaio, 16 febbraio e 23 marzo 2025.

Previsto lo stop al traffico privato, nella Fascia Verde, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30. Come comunica Roma Mobilità, ci saranno delle deroghe . Tra le altre, per i veicoli ibridi o elettrici, per quelli alimentati a Gpl o metano di categoria da Euro 3 in poi, per le auto benzina Euro 6. Permesso il transito anche ai ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi da Euro 2 in poi, ai motoveicoli a 4 tempi Euro 3 e successivi, ai mezzi sharing, a quelli al servizio delle persone con disabilità.

Gli eventi in programma nella domenica di stop al transito

L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi ha presentato le iniziative di promozione dei mercati contadini presenti in cinque piazze della città, durante la seconda domenica ecologica. Il prossimo 1° dicembre sarà dedicato ai temi dell’agricoltura e dei suoi legami con la sostenibilità ambientale, l’economia circolare, le produzioni territoriali di qualità e a filiera corta, l’educazione alimentare e i progetti di solidarietà.

Diversi gli appuntamenti che si svolgeranno dalle 9 alle 18. A piazza dei Re di Roma, in accordo con Cia e Mercati Contadini Roma e Castelli romani ecco l’evento “Mangiare è un atto agricolo. Mercato dei prodotti agricoli del Lazio”. In totale saranno 30 stand, con vendita di prodotti e street food. A piazza della Balduina, grazie anche a Coldiretti Lazio, ci saranno 15 stand nei quali il mercato agricolo di Campagna Amica garantirà ai cittadini romani l’opportunità di degustare e acquistare le migliori produzioni agricole laziali. Alla Terrazza del Pincio, a Villa Borghese, con Coldiversa di Abili Oltre “La Piazza della Fiducia”, saranno presenti 18 stand con vendita di prodotti e street food. A piazza Farnese, in collaborazione con Confagricoltura e Agriturist Roma, ci sarà invece uno stand informativo per presentare le attività delle aziende agricole e agrituristiche di Confagricoltura e Agriturist Roma con prodotti tipici della campagna romana. E ancora, a piazza di Santa Maria Liberatrice, in collaborazione con Slow Food Lazio, Mercato della Terra Regionale e Slow Olive Day allestiranno 30 stand per la vendita prodotti e degustazione street food.

Stop al transito auto e mercati in piazza: le parole della Alfonsi

“Roma – ha detto in una nota, l’assessora Sabrina Alfonsi – oltre a essere tra i più grandi Comuni agricoli d’Europa, conta nel territorio oltre 2,600 aziende agricole, 127 mercati rionali, oltre 55 Gruppi di Acquisto Solidale e decine di esperienze di orti urbani ed esperienze consolidate di economia sociale e solidale e distribuzione alternativa: per questo, dopo il grande successo della prima domenica ecologica, abbiamo deciso di dedicare questa seconda giornata ai mercati contadini che tanto si intrecciano con i temi più ampi legati all’ambiente, alla tutela della biodiversità ai rifiuti, all’economia circolare e all’educazione alimentare”.

“Grazie alla collaborazione di Cia, Coldiretti, Coldiversa, Confagricoltura e Slow Food – ha proseguito – cinque piazze della nostra città saranno animate da altrettanti mercati e prodotti del nostro territorio, per intrecciare i temi dell’agricoltura urbana, della tutela del paesaggio, delle filiere corte, delle produzioni biologiche e sostenibili, della solidarietà in una giornata in cui muoversi a passo lento, senza macchine, assaporando i luoghi e gustando prodotti a km zero dei nostri produttori. Un altro modo di vivere la città – ha concluso Alfonsi – e di ridurre il nostro impatto sull’ambiente”.

Leggi anche: Traffico e Giubileo, Gualtieri ai Ministeri: “Più smart working”