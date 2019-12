Dixie D’Amelio: chi è, età, altezza e curiosità sulla sorella della star di TikTok Charli

Dopo il grande successo ottenuto da Chali D’Amelio su TikTok che in pochi mesi è passata da zero ad oltre tredici milioni di follower, da qualche settimana in rete si inizia a parlare anche della sorella maggiore Dixie.

Da diverso tempo, infatti, anche nel profilo TikTok ufficiale di Charli appare spesso Dixie D’Amelio, una ragazza molto simile a Charli tanto che molti utenti inizialmente le pensavano gemelle. Anche la sorella Dixie sta seguendo il successo della sorella ed il suo profilo personale, @dixiedamelio, è arrivato a quasi 5 milioni di seguaci. Numeri da capogiro per le sorelle D’Amelio, nelle prossime righe vediamo dunque chi è Dixie D’Amelio, quanti anni ha, quanto è alta e molte altre curiosità sulla sorella della celebre influencer.

Dixie D’Amelio: anni, altezza, peso e Instagram

Dixie D’Amelio è la sorella più grande di Charli, è nata il 12 agosto 2001, è del segno zodiacale del Leone, è alta 1.67 m e pesa circa 54 kg. Nel suo profilo TikTok ufficiale si possono trovare numerosi video in cui tende ad imitare la sorella con filmati di danza ma lei stessa ha ammesso più volte di non essere brava come Charli D’Amelio.

Di recente, proprio durante le festività natalizie, in rete sono apparsi una serie di video e foto rubati che ritraggono proprio le sorelle D’Amelio: tra video fake e immagini rubate sui social network nelle ultime ore centinaia di persone si stanno chiedendo come sia stato possibile tutto ciò.

Le foto rubate di Charli e Dixie D’Amelio

Da diversi giorni sono finite online una serie di autoscatti privati di Charli D’Amelio e Dixie D’Amelio che in poche ore hanno fatto il giro del web. Le immagini, che con buona probabilità erano destinate a poche persone intime, all’improvviso hanno iniziato a circolare su numerosi siti web tra cui anche Twitter, YouTube e Reddit. Non è al momento chiaro se si sia trattato di un furto da parte di hacker che hanno poi diffuso in rete le foto leaked o se si è trattato di qualche amico di Charli e Dixie che ha tradito la loro fiducia ed ha caricato le immagini online.