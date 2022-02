Djokovic: “Non sono no vax, ma sono disposto a rinunciare ai tornei pur di non vaccinarmi”

Novak Djokovic torna a parlare. Il tennista numero uno al mondo non rilasciava dichiarazioni da quando è stato espulso dall’Australia perché non vaccinato. In un’intervista esclusiva alla BBC (alle 21.30 la versione integrale), il campione ha detto la sua sulla questione vaccini: “Non sono un non vax, ma rinuncerei ai trofei piuttosto che essere costretto a vaccinarmi contro il Covid”.

Djokovic ha quindi confermato di essere disposto a rinunciare anche a Wimbledon e Roland Garros: “Sì, questo è il prezzo che sono disposto a pagare”, ha affermato. Allo stesso tempo, però, ribadisce di non essere contrario alle vaccinazioni, anche se “ho sempre sostenuto la libertà di scegliere cosa mettere nel proprio corpo”, dice ancora.

Questo il motivo che lo ha portato a non vaccinarsi: “I principi del processo decisionale sul mio corpo sono più importanti di qualsiasi titolo o altro. Sto cercando di essere in sintonia con il mio corpo il più possibile”.

Il tennista numero uno al mondo tiene comunque aperta la possibilità di vaccinarsi in futuro “perché stiamo tutti cercando di trovare collettivamente la migliore soluzione possibile per porre fine al Covid. Non sono mai stato contrario alla vaccinazione. Capisco che a livello globale, tutti stanno cercando di fare un grande sforzo per gestire questo virus e vedere, si spera, una fine presto a questo virus”. La BBC manderà in onda l’intervista integrale a Djokovic questa sera.