Dl Cutro, ira Pd su emendamento ‘canguro’: maggioranza lo ritira

(Adnkronos) – Irritazione del Pd al Senato, dove è in corso l’esame del decreto Cutro. I dem, mentre è in corso la conferenza dei capigruppo, puntano il dito contro il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani: “Il ministro – attaccano fonti Pd – ha rotto un patto di lealtà presentando un emendamento canguro che di fatto ‘riscrive’ una cospicua parte del testo, dopo aver promesso che non lo avrebbe fatto. Stiamo protestando contro una ‘porcata’”. Dopo le proteste dell’opposizione, la maggioranza ha quindi ritirato l’emendamento ‘canguro’ al dl. “Il canguro è tornato in Australia”, commenta ironicamente il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia, al termine della conferenza dei capigruppo, immediatamente convocata stamane dopo la sospensione della seduta al suo inizio.