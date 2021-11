Dl Green pass: con 453 ‘Sì’ la Camera conferma la fiducia. L’intervento ‘contro’ della Giannone (Fi) gela i suoi

Come da previsioni, con 453 ‘Sì’, 42 ‘No’ (zero astensioni), il governo incassa anche la fiducia della Camera a favore del decreto contenente anche le norme che disciplinano l’uso del green pass nei posti di lavoro. Entro stasera è atteso il voto finale.

La Giannone (Fi) ’gela’ i suoi colleghi di partito: “Le azioni di questo governo sono contrarie al buon senso, alla libertà”

Tra quanti hanno espresso parere contrario al nuovo ddl, anche Veronica Giannone (deputata di Fi) la quale, suscitando sicuramente ‘reazioni avverse’ da parte dei suoi colleghi di partito, ha preso la parola in affermando che “Le azioni di questo governo sono contrarie al buon senso, alla libertà e alla vita. Per questo non confermo la mia fiducia al governo. Sono consapevole delle mie azioni e accetterò qualsiasi provvedimento da parte del presidente del gruppo di cui faccio parte, sia essa sospensione o espulsione”. Quindi nel gelo generale delle sue fila, la deputata azzurra ha concluso: “Questo è ciò che sento ed è il mio modo di rappresentare i cittadini italiani, anche fossero una piccola parte, una minoranza come la chiamano i governanti ma che, invece, sono molti di più di quanti vogliate convincerci a pensare“.

Max