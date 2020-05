Dl Rilancio: Cassa integrazione in deroga per sportivi professionisti, cos’è, a chi spetta, modalità, tempi, requisiti, deroga Covid-19

Dl Rilancio: Cassa integrazione in deroga per sportivi professionisti, cos’è, a chi...

Tra le misure messe in atto dal governo Conte per poter fronteggiare la grave crisi economica dovuta alla pandemia da Coronavirus e culminate nella presentazione, nel corso delle conferenza stampa di ieri, del noto provvedimento del Decreto Rilancio, vi sono anche alcune preziose informazioni circa il percorso che porta alla Cassa Integrazione in deroga per i professionisti dello sport.

Ma di che cosa si tratta esattamente? In che modo inquadrare il provvedimento? Cosa possiamo sapere al riguardo e a chi spetta questa cassa integrazione in deroga per sportivi professonisti?

Dl Rilancio: Cassa integrazione in deroga per sportivi professionisti, come si ottiene, per chi è valida, da quando e tempi

Il Decreto Rilancio ha da tempo avviato un percorso per varie strade circa la cassa integrazione.

Tra queste vi è anche la cassa integrazione in deroga per sportivi professionisti relativi alle società sportive, e dunque dei bonus per i lavoratori sportivi. Si è anche parlato di bonus a fondo perduto società dilettantistiche.

Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. Nel corso dell’informativa recente al Senato il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha dato una sorta di via libera nel decreto Rilancio alla cassa integrazione in deroga anche per le società sportive:

“Complessivamente tra risorse ordinarie e straordinarie che abbiamo ottenuto arriviamo a 1 miliardo di euro di risorse per lo sport complessive. Una delle più importante è il bonus per i lavoratori sportivi, ad oggi 75.547 lavoratori, col decreto di oggi pomeriggio finanzieremo altri 43mila che hanno richiesto per marzo. Automaticamente per aprile e maggio il bonus sarà rifinanziato, anche grazie la lavoro di Sport e Salute. Poi introduciamo la cassa integrazione in deroga per sportivi professionisti. Poi è stato istituito un sostegno a fondo perduto per società dilettantistiche con base di 10 milioni che verrà alimentato da fondo con percentuale sulle scommesse sportive”.

aggiornamento ore 1.10

Cosa significano queste parole? In buona sostanza il ministro Spadafora ha detto che con il decreto Rilancio 2020 il governo ha deciso di concedere 1 miliardo di risorse per lo sport così distinte in queste modalità:

Cassa integrazione in deroga per sportivi professionisti bonus per i lavoratori sportivi; fondo perduto per società dilettantistiche.

Cassa integrazione in deroga cos’è?

Che cos’è la cassa integrazione in deroga 2020? La CIGD, cassa integrazione in deroga è un ammortizzatore sociale che va a favore di quei lavoratori che non potrebbero accedere alla Cassa integrazione ordinaria e straordinaria ma che vi accedono in deroga alle leggi vigenti, solo in alcuni casi.

A chi spetta e quando la cassa integrazione in deroga?

La CIGD 2020 è erogata dall’Inps in caso di piccoli imprenditori coltivatori diretti, artigiani e piccoli commercianti, imprese, cooperative sociali con lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:

crisi aziendali;

eventi transitori non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;

situazioni temporanee di mercato;

processi di riorganizzazione o ristrutturazione.

aggiornamento ore 5.41

Cassa integrazione in deroga Covid-19: cosa succede

Il governo per risolvere le grane dell’epidemia Coronavirus ha previsto con i precedenti decreti economici ed ora con il nuovo decreto Rilancio la cassa integrazione in deroga Covid con procedure semplificate sia per la presentazione della domanda CIG Covid che per i pagamenti, come ad esempio la messa a disposizione del modello SR41 semplificato con la cancellazione dei seguenti obblighi:

obbligo di controfirma del modulo SR41 da parte del datore di lavoro;

dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore a favore di controlli gestiti direttamente dall’INPS;

certificazione dell’IBAN;

diciture circa lo stato civile, il titolo di studio, e la partecipazione a servizi socialmente utili del richiedente.

aggiornamento ore 10,49