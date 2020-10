Doc – Nelle tue Mani: anticipazioni prossima puntata giovedì 29 ottobre 2020

Che cosa accadrà nelle vicende emozionanti, vibranti e (ascolti alla mano) imperdibili di Doc – Nelle tue Mani? Siamo già indirizzati, dopo il boom della puntata di questa settimana, a capire come si evolverà la storia del protagonista e dei comprimari di questa fortunata serie targata Rai. Andiamo allora a scoprire le anticipazioni di giovedì 29 ottobre 2020 di Doc – Nelle tue Mani con Luca Argentero.

Doc – Nelle tue Mani, anticipazioni della prossima puntata con Luca Argentero

La prima parte della prima stagione di Doc – Nelle tue Mani è andata in onda tra marzo e aprile 2020, mentre la seconda arriva su Rai 1 come abbiamo visto dal 15 ottobre, e farà compagnia al pubblico per diverse settimane. Gli episodi rimasti da trasmettere sono in tutto otto, della durata di un’ora circa ciascuno: prima ne saranno programmati due ogni giovedì sera, poi ne andrà in onda uno soltanto. Di seguito tutte le anticipazioni, che aggiorneremo di volta in volta.

Doc – Nelle tue Mani: anticipazioni di giovedì 29 ottobre 2020

1×13 Egoismi: L’arrivo in ospedale della sorella maggiore di Elisa, un’attrice simpatica rende la giovane specializzanda scontrosa. Andrea continua a scavare negli anni che l’amnesia ha cancellato, mentre Agnese non riesce a nascondere la gelosia per la crescente vicinanza tra Giulia e Andrea.

Doc – Nelle tue Mani: trame di giovedì 15 ottobre 2020

1×09 In Salute e in malattia: Andrea è certo di aver finalmente fatto breccia nel cuore di Agnese e, sull’onda del romanticismo, propone di organizzare un matrimonio in reparto per un paziente in condizioni critiche. Nel frattempo, un’inaspettata proposta di Gabriel rovescia gli equilibri all’interno del gruppo degli specializzandi.

1×10 Quello che siamo: Una paziente mette in luce un segreto della vita privata di Lorenzo che crea stupore in tutto il reparto. Intanto, Gabriel e Elisa si devono ingegnare per ricostruire la vita di un anziano ricoverato che sembra non ricordare nulla di sé, ma che pronuncia ripetutamente un’unica parola.

Doc – Nelle tue Mani: trame di giovedì 22 ottobre 2020

1×11 Cause ed effetti: A partire dal ritrovamento della cartella clinica del paziente deceduto per errore, Andrea tenta di ric ostruire cosa è accaduto prima dello sparo che ha cancellato i suoi ricordi. Marco, responsabile di quel decesso, e Agnese si dimostrano poco collaborativi.

1×12 L’imprevisto: Un incidente ferroviario trasforma il reparto di Medicina Interna in un Pronto Soccorso improvvisato. Tutti i medici sono chiamati a dare il massimo per far fronte all’emergenza. Fra i feriti, arriva una ragazza che riapre un capitolo importante del passato di Riccardo che il ragazzo credeva chiuso per sempre.