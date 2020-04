Doc – nelle tue mani: anticipazioni ultima puntata oggi 16 Aprile 2020. Cosa succede al dottor Fanti / Luca Argentero

Cosa succede al Dottor Andrea Fanti alias Luca Argentero che quest’oggi torna in tv con l’ultima puntata di Doc – nelle tue mani?

Siamo arrivati al momento clou della serie tv più apprezzata di questo ultimo controverso periodo contrassegnato dal coronavirus: oggi, 16 aprile 2020 in prima serata su Rai1 arriva l’ultima puntata di Doc Nelle tue mani.

C’è senza dubbio un pò di amarezza tra i tanti numerosi fan alla luce della consapevolezza che si tratta dell’ultima puntata pur non essendo davvero l’ultima. Infatti, a causa della pandemia da covid-19 le riprese della serie erano state sospese.

Una situazione di necessità che, tra l’altro, è comune a tante altre produzioni televisive e cinematografiche in Italia e nel mondo. Certo, visto il grande consenso in base agli ultimi dati della fiction con Luca Argentero che ha fatto un vero boom di consensi, è un vero peccato, anche per Rai1, che non raccoglieva dati share così alti da tempo, in relazione a una fiction.

Ma bando alle ciance: cosa succede questa sera nell’ultima puntata di Doc? Ecco tutte le anticipazioni della trama.

Doc – nelle tue mani: anticipazioni ultima puntata oggi 16 Aprile 2020. Trama, spoiler

Questa sera in tv l’ultima puntata della fiction dei record che racconta del dottor Andrea Fanti (alias Luca Argentero), prima del suo ritorno in tv in autunno, prevede scintille.

Nella prossima e ultima puntata il dottor Andrea Fanti e sua moglie Agnese saranno chiamati a fare i conti con un grave problema: la malattia della figlia Carolina.

Carolina arriverà in reparto perché colpita da una patologia misteriosa, di cui è incerta la diagnosi. La sfida per i protagonisti è sia medica che sentimentale. L’occasione farà rispuntare vecchi dissapori e contrasti ma anche ricordi dolori tra i due ex coniugi.

Ma Andrea e Agnese dovranno giocare di squadra per la salute della figlia. Ecco che il dottor Fanti ritrova l’importanza degli affetti familiari, fino a rinsaldare il rapporto padre-figlia con Carolina, ma anche quello con la moglie Agnese.

Doc – nelle tue mani: dove vederlo, repliche, Raiplay

La puntata, come sempre su Rai1, come di tradizione in prima serata a partire dalle 21.25 e sul sito di Raiplay potrà poi essere rivista in replica nelle piattaforme web della Rai.

Dopo questa sera, il dotto Fanti e Luca Argentero saluteranno e ritroveranno pubblico e schermo di Rai1 solo in Autunno.

