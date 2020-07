Doc – nelle tue mani: la fiction Rai con Luca Argentero torna in tv: quando, canale, orario, quante puntate, trama

Non c’erano dubbi, e per ben due motivi validi, che sarebbe tornato: ma il fatto che la notizia sia certa ha rallegrato molti fan. Doc – Nelle tue mani, la interessante serie tv con protagonista Luca Argentero farà ritorno in televisione in autunno, sempre su Rai1, in prima serata con ben 7 nuove puntate.

Dunque sette prime serate per Doc, nelle tue mani, la vicenda di un medico, primario d’ospedale che a seguito di un colpo di pistola subisce la perdita della memoria degli ultimi cruciali anni della sua vita, quelli in cui tutta la sua esistenza ha preso una piega del tutto nuova.

La separazione dalla moglie, la curva di autorevolezza ma anche freddezza che ha preso la sua carriera medica, la perdita del figlio, la relazione sentimentale segreta: sono tante le pagine che non ricorda. Perfino i motivi da cui è scaturito l’agguato che ha prodotto la sparatoria. E il segreto che c’è dietro. Per riannodare tutti i fili di una trama che trae ispirazioni da fatti realmente accaduti, dopo la sospensione per coronavirus si ripresenta dunque Luca Argentero, in casa Rai1, per mostrare a tutti i telespettatori il finale di stagione.

Doc – nelle tue mani: quando torna, come finisce, cast e anticipazioni

Il ritorno dunque è su Rai1 con sette prime serate. Prodotto da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, vede recitare Luca Argentero, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro, Raffaele Esposito, Alberto Malanchino, Silvia Mazzieri, e ancora Pierpaolo Spollon, Simona Tabasco, Giovanni Scifoni. Con la regia di Jan Maria Michelini e Ciro Visco, la storia nelle nuove puntate continua a raccontare le vicende dell’ex primario Fanti.

Il medico affetto da amnesia continua a rimodulare la sua vita, ma l’accusa di essere responsabile della morte del giovane paziente lo sconvolge: non ricorda quel caso e quindi non può difendersi. L’unico che potrebbe aiutarlo è il dottor Sardoni, il collega che ha preso il suo posto di primario e che però è colui il quale ha ragioni per provare a nascondere la verità. A rimanergli vicino, Giulia, la sua ex assistente, con la quale ha scoperto di aver avuto in passato una relazione che ora sembra senza possibilità. Andrea deve mettere in fila i tasselli della sua nuova vita traendo esperienza da quanto vissuto come uomo e come paziente. Per essere un medico migliore e un uomo capace di amare di nuovo. Ma riuscirà a risalire la china di una vicenda che è ancora nebulosa, quanto al suo ferimento?

aggiornamento ore 00.08

Doc – nelle tue mani: la ripresa dopo il Covid-19 e la messa in onda

Nessuno aveva dubbi: sia perchè le riprese erano già finite, o quasi, mancando di fatto pochi ciak, e sia perchè gli esiti degli ascolti tv erano stati formidabili, per di più nel pieno della pandemia. Ma con la sospensione delle riprese per via delle note vicende del coronavirus e le relative restrizioni, la fortunatissima serie Doc – Nelle tue mani quindi riprenderà a breve.

La fiction dei record con Luca Argentero farà ritorno su Rai 1 in autunno, dopo la ripresa delle ‘riprese’, che erano state sospese col diffondersi dell’epidemia da Covid-19. D’altra parte, non è stata la prima e neppure l’unica delle produzioni televisive e cinematografiche, in Italia e all’estero, che hanno subito stop e sospensioni in tal senso.

Peratanto ote vicende del primario di ospedale che, dopo un colpo alla pistola subisce la perdita della memoria dei suoi ultimi dodici anni di vita non lasciano il piccolo schermo.

aggiornamento ore 5.51

Doc – nelle tue mani: la fiction record di share torna su Rai1. Ecco quando vedere la serie con Luca Argentero

Una notizia che piacerà, visto che in termini di ascolti, anche in base agli ultimi dati la fiction con Luca Argentero è andata davvero alla grande.

Infatti l’attesissima serie con Luca Argentero in Doc – Nelle tue Mani – iniziata il 26 marzo – riprenderà ad andare in onda il dal 22 ottobre per terminare poi giovedì 3 dicembre.

Con una media di 8 milioni di telespettatori che si sono appassionati alla storia del medico interpretato da Luca Argentero – che ha permesso a Rai 1, di raggiungere share che da tempo ormai non otteneva con questi prodotti (tranne Il Commissario Montalbano e Don Matteo) – DOC si è subito messo in scia di quelle che sono le programmazioni migliori dell’intera stagione televisiva. Non poteva essere altrimenti, dunque, il ritorno in tempi brevissimi.

aggiornamento ore 11.21