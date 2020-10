Doc – Nelle tue Mani: Sony produrrà l’adattamento americano della serie e la distribuzione

Un successo dietro l’altro per la celeberrima e apprezzatissima serie tv Rai Doc – Nelle tue Mani: infatti è notizia recente che la Sony abbia ottenuto i diritti per l’adattamento americano e la distribuzione globale.

Doc – Nelle tue Mani dunque incassa un’altra forma di prezioso riconoscimento dopo il boom di ascolti che ha incamerato prima e dopo la sospensione, in pieno periodo covid, mostrando come la produzione delle fiction italiane sia, in questa fase, particolarmente proficua e florida.

Doc – Nelle tue Mani: Sony produrrà l’adattamento americano

Sony Pictures Television ha acquisito i diritti format e la distribuzione internazionale della sere tv Doc – Nelle tue Mani, prodotta da Lux Vide e attualmente in onda con boom di pubblico su Rai1. La società fondata da Ettore Bernabei tornerà quindi a lavorare con il colosso statunitense dopo la collaborazione sulla serie Leonardo, distribuita proprio da Sony.

A seguito di un accordo, Sony Pictures Television Studios svilupperà un adattamento per il mercato statunitense mentre la divisione internazionale distribuirà la versione originale italiana e gli eventuali remake internazionali della serie. Il medical drama interpretato da Luca Argentero, già trasmesso in Spagna e Portogallo, punterà quindi al mercato globale.

Si amplia così la platea che potrà seguire le vicende del protagonista Andrea Fanti, un medico che a seguito di un grave trauma cranico ha cancellato gli ultimi 12 anni dalla sua memoria. Commentando l’accordo tra Lux Vide e Sony, Mike Wald, EVP, Distribution & Networks del colosso americano, ha detto: “A SPT la nostra passione sono le grandi storie che sappiano connettersi davvero con il pubblico. In fondo, Doc è una storia umana con un appeal universale e il successo che ha ricevuto in Italia, senza precedenti in questi anni, è la testimonianza della sua unicità e qualità. Non vediamo l’ora di portare questa serie originale italiana sul mercato globale e di lavorare con partner di tutto il mondo, anche qui negli Stati Uniti, per sviluppare adattamenti locali. Da quando l’abbiamo vista, abbiamo subito amato questa serie e siamo lieti di continuare il nostro rapporto di collaborazione con Luca e tutto il team di Lux“.

E Luca Bernabei, Amministratore Delegato Lux Vide, ha aggiunto:“Temevamo che, durante la pandemia, un medical drama potesse essere respingente per alcune persone, ma è stato l’opposto, perché questa è una storia straordinaria di un medico che è riuscito a trasformare la sua malattia in una seconda opportunità. Sono le storie di veri e propri eroi del quotidiano che in un momento così drammatico ci aiutano ancor di più a restituire speranza“.