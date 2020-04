Doc Nelle tue mani, stasera Giovedì 9 Aprile 21,25 su Rai1: trama del terzo appuntamento con Luca Argentero

Che cosa succederà questa sera nella avvincente, impetuosa e sentimentale doc-trama, se così possiamo definirla, della struggente serie con Luca Argentero su Rai1, ovvero Doc Nelle tue mani?

Come noto, si tratta di una storia di medicina e in particolare di un medico che perde la memoria dei suoi ultimi dodici anni di vita in seguito ad aver subito un agguato da il padre di un paziente, che spara il protagonista: un primario di medicina che aveva appena scoperto un segreto inquietante sul perchè il figlio del suo aggressore era morto sotto i ferri.

La storia, che rispecchia in parte le vicende di un vero medico e di una storia realmente accaduta, si evolve in modo molto molto particolare questa sera. Cosa accadrà al protagonista quest’oggi Giovedì 9 Aprile 2020? E’ presto detto.

Doc Nelle tue mani, stasera Giovedì 9 Aprile 21,25 su Rai1: cosa succede oggi nell’appuntamento con Luca Argentero

Luca Argentero è il medico senza memoria protagonista della serie TV che sta facendo record di ascolti su rai1. Terzo, atteso appuntamento in prima visione tv, giovedì 9 aprile alle 21.25 su Rai1, con “Doc – Nelle tue mani”, la serie che viene ispirata alla vera storia del primario Pierdante Piccioni, con protagonista Luca Argentero appunto, nei panni del giovane e brillante medico Andrea Fanti. Il quale, dopo un agguato, appunto, perde 12 anni di memoria.

Dopo il grande successo di pubblico e di critica ottenuto in questi giorni, ecco cosa succede questa sera nella trama.

Nell’episodio dal titolo “L’errore” Giulia riporta Andrea in reparto per una paziente che chiede di essere visitata solo da lui e che non sa delle sue attuali condizioni. Un errore prodotto dalla sua amnesia mette però tutti gli specializzandi sotto pressione. Nel mentre, Alba è obbligata ad affrontare la rabbia che prova nei confronti di sua madre.

Subito dopo ci sarà una nuova puntata. Nel sesto episodio, dal titolo “Come eravamo”, si torna indietro nel tempo. L’episodio speciale è del resto proprio ambientato dieci anni prima.

Andrea, ancora insieme alla famiglia e medico entusiasta, ha per la chance di fare un salto di carriera. Tenere insieme tutto però non è una impresa facile, anzi è al contrario piuttosto ardua: la competizione con il collega Marco, rischia di fargli perdere di vista chi è davvero.

Come sappiamo gli episodi di Doc sono stati sospesi, non per volere di cast o produzione ma per via del coronavirus, el senso che le riprese sono state interrotte e di conseguenza i fan della serie dovranno aspettare, si ipotizza, il finale di anno per poter forse rivedere Argentero nei panni di Andrea.

