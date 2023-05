Docenti tutor, al via lo spot e la campagna di comunicazione. Sul sito dedicato con le domande più frequenti

Docenti tutor, al via lo spot e la campagna di comunicazione. Sul...

Al via da domani, sabato 13 maggio, la campagna di comunicazione realizzata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per presentare la figura del docente tutor, che a partire dall’anno scolastico 2023/2024, sosterrà gli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado in materia di orientamento.

Lo spot, della durata di trenta secondi, sarà diffuso sui canali Rai nella versione radio e tv. Obiettivo della campagna è informare studenti, famiglie e docenti dell’avvio del nuovo progetto, realizzato nell’ambito delle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

In entrambe le versioni del messaggio si rimanda, per ogni dettaglio e per le modalità di partecipazione, a un sito dedicato, docentitutor.istruzione.it dove scuole, insegnanti e famiglie possono trovare informazioni approfondite sull’iniziativa e anche una nuova sezione, online da ieri, dedicata alle domande più frequenti.

La campagna sarà veicolata sulle reti Rai negli spazi messi a disposizione gratuitamente dal Dipartimento Informazione e Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo spot da domani sarà anche rilanciato sui canali social e sul sito del Ministero.

Max