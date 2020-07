Dodi Battaglia, età e moglie del componente dei Pooh

Ospite della trasmissione ’Io e te’ condotta da Pierluigi Diaco, Dodi Battaglia si è raccontato in una lunga intervista, durante la quale ha parlato del suo rapporto con la moglie Paola Toeschi, a cui è stato vicino nel momento più delicato della sua vita: quando l’attrice ha scoperto di avere un tumore al cervello.

Una scoperta sconvolgente che ha avvicinato la donna alla fede. La preghiera e la vicinanza del marito, infatti, l’hanno aiutata ad uscire dal momento delicato. Un periodo duro che ha fortificato il rapporto tra i due, per questo Dodi Battaglia parla della moglie in maniera così amorevole.

Dodi Battaglia, leggenda dei Pooh

Dodi Battaglia è celebre per il suo percorso professionale nei Pooh, leggendaria band che ancora oggi, dopo decenni da carriera, è tra le più apprezzate in Italia. Dodi è un chitarrista, è nato nel 1951 a Bologna e ha quindi 69 anni.

Dodi in realtà è il nome d’arte del chitarrista, all’anagrafe Donato Battaglia. Prima di arrivare nei Pooh il suo percorso artistico si è snodato in diverse direzioni, fino a quando non ha trovato la sua identità che lo ha consacrato come uno dei migliori della scena musicale italiana.