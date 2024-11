Dogane, sequestrate macchinette da gioco su navi passeggeri

CIVITAVECCHIA – Garantire la legalità nel settore dei giochi a tutela delle imprese e dei consumatori: questo è l’obiettivo del sequestro complessivo di diversi apparecchi da intrattenimento, senza vincite di denaro, operato dai funzionari dell’Ufficio Antifrode della Direzione territoriale Lazio e Abruzzo e dell’Ufficio dei Monopoli per il Lazio, sulle navi passeggeri nel porto di Civitavecchia appartenenti a differenti compagnie di navigazione. L’operazione, condotta in collaborazione con le autorità marittime e con il coordinamento dell’Ufficio Controlli giochi della Direzione Giochi, rientra nelle attività di controllo sulle navi passeggeri di linea, aventi rotta nazionale e/o navi battenti bandiera italiana in linea con porti esteri, e su navi con rotta di carattere regionale. I controlli degli apparecchi da intrattenimento, effettuati in due diversi periodi, hanno interessato in tutto nove navi passeggeri. Alcuni apparecchi, che presentavano nulla osta di messa in esercizio decaduti, e un altro privo delle dovute autorizzazioni sono stati sottoposti a sequestro e lasciati in custodia giudiziale al comandante della nave. Le sanzioni amministrative per le irregolarità riscontrate ammontano a circa 9mila euro.