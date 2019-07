Dolce&Gabbana vendono la villa di Stromboli

Terra di vento e lava incandescente, dove le rocce vulcaniche si inabissano macchiando di nero il mare cristallino. Qui, in questo lembo di terra come sospeso nel mare siciliano, dove si viveva di pesca, oggi è la mondanità, il cosiddetto glamour, a farla da padrone. Se non per qualche sporadico borbottìo dell’ormai pigro ed indolente vulcano, Stromboli oggi si distingue come gettonatissima località turistica ‘a la page’. Se un tempo, nei lontani Cinquanta, qui il regista Rossellini si ‘lasciò sedurre’ da Ingrid Bergman, lasciando la povera Anna Magnani (in un mare… di lacrime), sessanta anni dopo di fatto questa – come molte altre isole vicine – è in parte divenuta il mare dei vip.

E dunque, senza scadere nell’immobiliarismo, val la pena segnalare un annuncio singolare che finisce inevitabilmente per virare nel gossip. Dopo circa 30 anni di frequentazione con questo incantevole luogo, Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno infatti deciso di vendere la loro amata villa, tirata su non trascurando usi e tradizioni locali (maiolicati, legna, ecc.).

Frutto della fusione di tre case tipiche dell’isola, la ‘magione’ si estende su 500mq totali dove, fra terrazze e giardini, circa 235 mq sono invece riservati all’area coperta, dove trionfano – ovviamente – gli arredi, gli orpelli e quanto negli anni ha concorso ad esportare il gusto dei due famosi stilisti in tutto il mondo. Qui tra l’altro, ispirati dalla panoramica veduta, Dolce & Gabbana hanno affidato a Virzì e Sorrentino lo spot per il lancio di un loro profumo, attraverso l’elegante figura di Colin Farrell.

Max