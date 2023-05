Dolore cronico, Iolascon (Pres. SI-GUIDA): “Mai sottovalutare fibromialgia, lombalgia e algodistrofia”

(Adnkronos) – 350 esperti nazionali e internazionali riuniti a Torino per il quarto Congresso Nazionale della SI-GUIDA, la Società Italiana per la Gestione Unificata e Interdisciplinare del Dolore Muscolo-Scheletrico e dell’Algodistrofia. “Un’occasione per trattare molti temi legati al dolore cronico – afferma il Prof. Giovanni Iolascon, Ortopedico e Fisiatra e Presidente della SI-GUIDA – con un focus particolare sull’algodistrofia, una malattia ritenuta rara ma che in realtà non lo è, e della quale abbiamo a disposizione nuovi dati per migliorare il trattamento farmacologico”.