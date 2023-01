Domani, 17 gennaio, è la Giornata Mondiale della Pizza. Un piacere oggi possibile anche per i ‘gluten free’

In un giorno come quello di oggi, caratterizzato dalla cattura del boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, e dalla scomparsa dell’amata Gina Lollobrigida, può sembrare un argomento futile, ma come dire, il mondo continua a girare e ‘domani è un altro giorno’.

E che giorno’. Per gli amanti della meravigliosa pizza, che ha lanciato le peculiarità della dieta Mediterranea (e soprattutto la cucina napoletana) in tutto il mondo, troviamo comunque doveroso sottolineare che, per l’appunto, domani è la Giornata Mondiale della Pizza! Pensate: in ogni angolo del pianeta verrà celebrato quello che è ormai diveuto (con la pasta), il piatto forte della nostra cucina, vero e proprio simbolo del made in Italy.

Pizza: l’UNESCO ha riconosciuto l’arte del pizzaiuolo napoletano Patrimonio dell’Umanità

Non è infatti un caso che l’UNESCO abbia riconosciuto “l’arte del pizzaiuolo napoletano” Patrimonio dell’Umanità. Dunque milioni di pezzi di pizza al giorno sono l’icona della tradizione del Belpaese: rotonda, al taglio o, ancor più particolare, alla pala. Semplice o in mille varianti diverse, con una bibita, basta uno stacco così per soddisfare (24h su 24h) la gioia del palato.

Oggi il piacere di gustarsi una bella pizza è possibile anche a quanti afflitti da Celiachia

Tra le varie novità legate all’arte ed al piacere di mangiare una pizza, anche la possibilità, oggi, finalmente di poterne godere anche per chi è afflitto da problemi alimentari. Dunque, ci piace pensare che sfornare ‘margherite’ o ‘capricciose’ in casa, è sempre stata, oggi rappresenta una bella e stimolante sfida anche per chi è celiaco.

Per i nostri amici celiaci – sono tanti – siamo andati così a sbirciare fra le varie case produttrici, ed abbiamo trovato una facile e semplice ricetta, suggerita in questo caso dalla Farmo Fibrepan, che spiega come realizzare un buon impasto per la preparazione di una pizza deliziosa e fragrante, croccante all’esterno e morbida dentro, proprio come nella sua ricetta originale.

Vediamo come preparare in casa una bella pizza ‘Gluten Free’, con stracciatella e pomodori ‘Confit’

Ecco dunque come prepararsi e gustarsi in casa una bella e buona pizza ‘Gluten Free’. Intanto gli ingredienti: Fibrepan (250 g), acqua (200 g), sale (5 g), lievito compresso (5 g), olio EVO (5 g), passata di pomodoro (500 g), pomodorini ciliegini (quanto basta), e stracciatella (400 g)

Procedimento: impastare la pizza con Farmo Fibrepan, quindi lasciare riposare le palline da 250 g in frigo e, nel frattempo, preparare il pomodoro con soffritto.

Preparare quindi a parte i ciliegini confit, stendere la pizza lasciando in evidenza il bordo. Passare il pomodoro e aggiungere i ciliegini.

Infornare a 250 gradi.

A cottura ultimata aggiungere la stracciatella, e ‘W la pizza!’.

Max