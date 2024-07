Domani, giovedì 4 luglio, confermate le  otto ore di sciopero del trasporto pubblico. Sul sito di Atac i dettagli della mobilitazione

Dunque, come si legge sul sito di Atac, per la giornata di domani (4 luglio), le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna, Orsa Trasporti e USB Lavoro privato, hanno proclamato uno sciopero di 8 ore.

Il servizio sull’intera rete Atac non sarà garantito, quindi, dalle ore 8.30 alle 16.30

Tuttavia, fa saper Atac, nel corso dell’intera durata dello sciopero, nelle stazioni della rete metro che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale

Domani lo sciopero del trasporto pubblico: biglietterie e parcheggi

Durante lo sciopero i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subisce alcuna interruzione. Tuttavia saranno invece possibili limitazioni del servizio biglietterie nelle stazioni metro

Domani lo sciopero del trasporto pubblico: ecco motivazioni della mobilitazione

Come ‘spiega’ (facendo ricorso a parole tecniche il sito di Atac), riguardo all’annunciato stop ai mezzi ddl pubblico trasporto, “Dichiarazione di sciopero per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza del personale TPL ai sensi dell’art. 2 comma 7 della Legge 146/1990 e s.m.i”

Tutte le informazioni sullo stato del servizio sono disponibili sulla piattaforma informativa InfoAtac:

Web: www.atac.roma.it – Twitter: @infoatac – Whatsapp: inviando un breve testo con la richiesta di informazioni al numero 335.1990679

Inoltre, per chi si troverà all’interno delle stazioni, sarà possibile informarsi attraverso il display e la fonia di bordo.

Max