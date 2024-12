CIVITAVECCHIA – Si terranno domani pomeriggio alle 15 in Cattedrale i funerali di Giampiero Romiti, il giornalista scomparso ieri all’età di 83 anni. Tanti i messaggi di cordoglio e i ricordi di colleghi e amici che stanno arrivando in queste ore, per raccontare aneddoti e per esprimere vicinanza alla moglie Rita e alla figlia Giuditta.