Domenica al museo: il 4 agosto ingresso gratis nei musei e nei parchi archeologici

Torna domani 4 agosto l’appuntamento fisso per chi vuole visitare gratuitamente musei e aree archeologiche statali me non solo. Come ogni prima domenica del mese saranno tantissimi gli spazi della cultura ad ingresso libero. Si potrà visitare il Colosseo, il pantheon e la Galleria Borghese a Roma ma anche il museo d’arte orientale a Venezia, Villa della Regina a Torino e ancora niente biglietto anche alla pinacoteca di Brera.

L’elenco è disponibile sul sito web del Ministero della Cultura artefice dell’iniziativa Domenica al museo che permette e incentiva l’accesso ai siti più belli d’Italia. Un appuntamento che registra mese dopo mese numeri record di visitatori: l’affluenza registrata domenica 7 luglio è stata di 220.974 persone.

Tra i luoghi più visitati dopo Colosseo e Pantheon ci sono le Gallerie degli Uffizi a Firenze e ancora Roma con il Foro Romano e Palatino e ancora la Reggia di Caserta, i Musei Reali di Torino. Meno visitatori ma comunque molto amato anche il museo nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo e naturalmente il Parco archeologico di Pompei. Visitatori pronti anche ad esplorare le meraviglie del museo archeologico nazionale e il Palazzo Reale di Napoli. Solo per citare alcuni dei luoghi che domani 4 agosto apriranno gratuitamente le porte al pubblico.

Roma offre anche la possibilità di visitare senza biglietto i musei civici e altre aree archeologiche. Saranno aperti a ingresso libero il Parco Archeologico del Celio con il Museo della Forma Urbis; l’Area Sacra di Largo Argentina, l’area archeologica del Circo Massimo, Villa di Massenzio e i Fori Imperiali.

Questi i musei civici aperti gratuitamente nella Capitale domenica 4 agosto: Musei Capitolini; Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali; Museo dell’Ara Pacis; Centrale Montemartini; Museo di Roma; Museo di Roma in Trastevere; Galleria d’Arte Moderna; Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile e Casino dei Principi); Museo Civico di Zoologia.

