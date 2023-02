Domenica ‘Aperi-Fit’ a Roma con i consigli della biologa nutrizionista Manuela Ferraironi

Largo a tè, bevande fermentate e spezie, oltre alla frutta e alla verdura di stagione. Con cocktail alcolici selezionati, gustosi e poveri di zuccheri. Il tutto abbinato ad un’offerta food gustosa ma rigorosamente salutare.

Chi l’ha detto che chi è a dieta non può uscire con gli amici a prendere un aperitivo? O che anche i più convinti salutisti debbano comunque sempre tenersi alla larga dai bar?

Si deve al bar tender Gianluca Franzoso l’invenzione dell’APERI-FIT, aperitivo a base di cocktail golosi ma salutari per chi è attento alla dieta per motivi di salute, di esigenze sportive o per chi ama stare in compagnia, ma preferisce non esagerare con le calorie o alimenti poco sani.

Domenica domenica 26 febbraio, dalle 18.30, un evento APERI-FIT si svolgerà per la prima volta a Roma nel noto locale Triplo Cocktail Bar, in via Gaspare Gozzi 207.

A presentare le specialità di Franzoso ci sarà la biologa nutrizionista Manuela Ferraironi, autrice del libro “I semi della salute – Il segreto dei popoli antichi” (ed. Progetto Cultura, pp 80, € 12- Instagram Manuela Farraironi).

Gianluca Franzoso, 22 anni, di Milano, proveniente da una famiglia di noti ristoratori, presenta dunque, finalmente, le sue invenzioni in tema Happy Hour Healthy anche nella Capitale, dopo essersi costruito una fama da Barman PR nei migliori locali del Nord Italia. Tanto studio alla MIXOLOGY Academy, tanta pratica e il talento lo hanno portato a creare il suo brand APERI-FIT, una novità assoluta nel campo degli eventi per i bar.

Il giovane professionista ha studiato e collezionato numerosi titoli alla MIXOLOGY Academy tanto da diventare un vero esperto in molti tipi di cocktail, dai “molecolari” (con liquidi portati a ebollizione fino ad assumere la consistenza della gelatina) ai “sour” (distillati di limone con una base alcolica); dai drink low alcohol ai pre-batch, apprezzati perché permettono un approccio più veloce e moderno nel servire il cliente al banco.

Le parole d’ordine per gli aperitivi firmati dal bar tender milanese sono insomma due: salute e originalità.

Al banco o ai tavolini del Triplo Cocktail Bar, locale già con vocazione Healthy, il 26 febbraio il cliente infatti non troverà patatine, noccioline, salatini e l’offerta non prevede cocktails zuccherati e calorici.

Di solito, la formula Aperi-Fit prevede ogni sera un menu diverso composto da cocktails realizzati con distillati analcolici o alcolici bianchi (che non contengono cioè zuccheri, come ad esempio vodka, gin, tequila, solo per citarne alcuni).

E poi via libera al mix con tè e infusi, anche molto particolari: come il Kukicha, tè verde biologico coltivato in Italia, e varie spezie, oltre agli estratti di frutta e verdura fresca di stagione. Da gustare anche le bevande fermentate come il kombucha, bevanda frizzante ottenuta dalla fermentazione del tè.

Menu APERI-FIT del 26 febbraio

4 tipi di cocktails, di cui 3 alcolici e 1 analcolico e ciascuno avrà un piatto Healthy abbinato.

I clienti potranno scegliere fra due opzioni: il pacchetto Drink, con il piatto abbinato, oppure la scelta Tapas, che prevede drink più tutti i piatti in formato “assaggi”.

Degli esempi per prepararsi a ordinare?

Mojito Fit al Prosecco – un mix di succo di lime, stevia, more, menta, Prosecco Extra Brut-, in abbinamento con tartare di salmone, crema di zucca, lamponi e granella di pistacchio.

L’analcolico è fermentato, frizzate, con all’interno infuso di lampone, centrifugato di pompelmo rosa, Khombucha, essenza di bergamotto e polvere di lamponi. E viene abbinato al piatto AvocaBrusko, realizzato con pane ai 5 cereali e semi, baccalà mantecato, cuore di carciofo cotto, limone e menta.

Dichiara la biologa nutrizionista Manuela Ferraironi: “Tutto nasce da una domanda molto frequente dei miei pazienti: è possibile concedersi un aperitivo anche se si sta seguendo un regime dietetico? Premesso che l’aperitivo è uno dei momenti di convivialità significativo per stare con amici e conoscenti, chi soffre di determinate patologie o disturbi deve vivere una vita quanto più possibile normale; per una nutrizionista vietare certe consuetudini senza fornire alternative è un grande errore perché negarsi quel drink può significare molto in termini di vita sociale e relazionale. La strada deve essere quella di poter scegliere. Alla luce di questo principio i barman più evoluti, come quelli che escono dalla MIXOLOGY Academy, sono orientati a soddisfare le nuove esigenze salutistiche. L’alcol stesso di per sé è pieno di calorie, ma è sempre questione di quantità e di mix di drink e food”.

Domenica 26 febbraio, Triplo Cocktail Bar, in via G.Gozzi 207, dalle ore 18.30.

www.corsiperbarman.it www.triploroma.it

Max