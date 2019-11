Domenica di pioggia e vento su Roma, ecco gli interventi per allagamenti e alberi caduti

Ancora maltempo nel Lazio dopo la bomba d’acqua che ieri ha messo in ginocchio Roma. Il Dipartimento della Protezione Civile valuta un’allerta gialla sul Lazio per la giornata di oggi 4 novembre.

Vento forte e temporali: gli interventi di ieri

Centinaia gli interventi ieri, domenica 3 novembre, dei Vigili del fuoco, Polizia locale e Protezione civile su tutto il territorio della Capitale per allagamenti e alberi caduti. Sono stati circa 500 gli interventi delle pattuglie della Polizia Locale per disagi legati alle forti raffiche di vento e intensi temporali. I principali interventi si sono concentrari nel pomeriggio per dare ausilio alla cittadinanza, per la messa in sicurezza delle aree maggiormente colpite da allagamenti e caduta di rami ed in alcuni casi per rilievo dei danni su veicoli causati dalla caduta di rami o alberi, oltre a quelli legati agli incidenti stradali, dove al momento non si registrano feriti gravi. Le zone dove si sono registrati maggiori problemi di allagamento sono via Portuense, via Pineta Sacchetti, Via Trionfale, via del Fosso del Dragoncello, via Ettore Fieramosca, via di Marco Simone.

Sono stati 50 gli interventi effettuati dalla Protezione Civile di Roma Capitale per fronteggiare il maltempo che in particolare hanno riguardato alberature e rimozione di rami caduti, che ostruivano la viabilità.

Dalle otto alle 20 di ieri i vigili del fuoco di Roma hanno effettuato almeno 180 interventi per alberi caduti e rami pericolanti, pali elettrici, cornicioni e tegole dai fabbricati a causa del forte vento. Per la pioggia sono stati disattivati quadri elettrici a servizio di impianti e fabbricati condominiali, interventi per allagamenti su strade e soccorsi per qualche auto in panne.