Domenica ecologica oggi 1° dicembre: le eccezioni, gli orari e i prossimi stop

Oggi, Domenica 1° dicembre, a Roma è scattato il blocco del traffico per la seconda domenica ecologica di questa stagione. Divieto di circolazione ai veicoli inquinanti e per tutti i veicoli a motore nella nuova Ztl “Fascia Verde” dalle ore 07:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30.

Ammessi i veicoli ibridi o elettrici, quelli alimentati a Gpl o metano di categoria da Euro 3 in poi, per le auto benzina Euro 6. Okay anche ai ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi da Euro 2 in poi, ai motoveicoli a 4 tempi Euro 3 e successivi, così come anche i mezzi sharing, a quelli al servizio delle persone con disabilità. Per l’occasione in cinque piazze di Roma saranno allestiti dei mercati contadini.

Domenica ecologica a Roma: quando le prossime e quali chiusure

Le altre domeniche ecologiche programmate sono fissate per il 26 gennaio, 16 febbraio e 23 marzo 2025. Domenica 1 dicembre, tra le 08:00 e le 22:00 ci sarà poi una manifestazione a via di Tor Sapienza, con la strada chiusa da piazza De Cupis a via Cecioni. Causa la chiusura stradale, cambieranno il loro regolare percorso le linee 150F e 313.

Manifestazione socio-culturale ad Ostia per il quale sarà chiuso viale delle Repubbliche Marinare, nel tratto compreso da lungomare Paolo Toscanelli e corso Duca di Genova. Deviato fino a fine servizio il bus 05.