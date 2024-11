Domenica ecologica, salgono a 218 le multe per lo stop del traffico

Nel corso della Domenica ecologica di ieri a Roma sono scattati numerosi provvedimenti: ben 218 le multe per il blocco del traffico. Multate circa il 12% delle vetture fermate. Intanto l’assessore Alfonsi parla di successo per gli eventi organizzato proprio dall’assessorato all’ambiente.

Multe a pioggia durante la domenica ecologica romana

La polizia locale di Roma Capitale ha potenzito i controlli stradali per far rispettare le regole delle limitazioni al traffico previste in occasione della prima domenica ecologica della stagione. Nella giornata di ieri, tra le 7:30 e le 12:30, e tra le 17:30 e le 20:30, sono stati effettuati 1837 controlli che hanno portato alla contestazione di 218 violazioni per veicoli non autorizzati alla circolazione.

Come sono andati gli eventi per la prima domenica ecologica? Oltre 40 gli eventi di intrattenimento e di sensibilizzazione durante la prima domenica ecologica. A volerli l’assessorato all’ambiente diretto da Sabrina Alfonsi.

“Una bellissima giornata di grande partecipazione, un evento di città con cui si è animato il cuore del centro storico in occasione della prima delle cinque domeniche ecologiche previste per la stagione invernale 2024-2025. Abbiamo pensato le domeniche ecologiche come fondamentale momento di coinvolgimento della cittadinanza sull’importanza dell’impatto che anche i nostri comportamenti individuali hanno sul miglioramento delle qualità dell’ambiente della città.”

“Lo abbiamo fatto con il ‘Sabato Blu’, la giornata dedicata al camminare urbano svoltasi lo scorso 12 ottobre in collaborazione con Federtrek, con percorsi in tutti i municipi con cui è stato anche quantificato il risparmio di CO2 rinunciando all’uso della macchina. Vogliamo coinvolgere la cittadinanza nelle domeniche di stop al traffico rendendole anche giornate di riappropriazione collettiva della città e in momenti di socialità e divertimento per ogni fascia d’età”, ha dichiarato l’assessora Alfonsi.