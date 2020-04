Domenica In, torna puntuale come sempre nella giornata del 19 aprile 2020 e tra gli ospiti, stando alle anticipazioni, ci saranno anche Amadeus e Giovanna Civitillo.

Domenica In, anticipazioni 19 aprile: Amadeus e Giovanna Civitillo ospiti di Mara Venier

Una Domenica In da non perdere quella in onda oggi 19 aprile. Mara Venier ha deciso di chiamare Amadeus e Giovanna Civitillo. Racconteranno come stanno vivendo questo periodo di isolamento per il coronavirus.

Amadeus ha deciso insieme alla direzione Rai di bloccare I Soliti Ignoti per via del coronavirus: nella sua trasmissione, era alto il rischio di contagio. Dopo il Festival di Sanremo dei record, Amadeus si è ritirato a vita familiare insieme alla moglie Giovanna Civitillo, volto di Detto Fatto, e stanno passando la quarantena nella loro casa insieme al figlio Josè.

In collegamento a Domenica In anche Eleonora Abbagnato in compagnia del marito Federico Balzaretti. Tra gli altri ospiti di Domenica In del 19 aprile anche Max Giusti. Reduce dalla sua partecipazione a Pechino Express in coppia con Marco Mazzocchi, l’attore comico annuncerà il ritorno in Rai con Boss in Incognito in autunno.

Inoltre Elena Sofia Ricci presenterà a Domenica In Vivi e Lascia Vivere, la fiction di Rai1 che andrà in onda a partire da domenica 19 aprile.

Collegati anche Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi per parlare delle repliche della fiction L’allieva. Mara Venier intervisterà anche Ferzan Özpetek e Christian De Sica, il pasticcere Igino Massari e Debora Massari.