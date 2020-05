Domenica in puntata 10 Maggio 2020: argomenti, anticipazioni e ospiti di Mara Venier

Domenica in puntata 10 Maggio 2020: argomenti, anticipazioni e ospiti di Mara...

Arriva puntuale come sempre il nuovo appuntamento con Domenica in anche nella giornata della festa della mamma, e tra tanti ospiti e attualità, andrà in scena con il solito brio la trentacinquesima puntata del talk domenicale targato Rai1.

Ecco tutte le anticipazioni sulla prossima puntata dello show della domenica pomeriggio di Rai1.

Domenica in puntata 10 Maggio 2020 anticipazioni

Domenica 10 maggio alle ore 14 su Rai1 riecco il consueto appuntamento con la puntata numero 35 di Domenica in, lo show che questa volta promette ancora più energia per la festa della mamma condotto e come sempre guidato da Mara Venier.

In primo luogo spazio ad una coppia molto nota e molto social, e cioè l’ex centravanti Bobo Vieri con la sua compagna Costanza Caracciolo. Bobo ormai è divenuto un seguitissimo influencer, una sorta di Re nel variegato mondo del web e dei suoi social.

Sempre a Domenica In ecco in studio collegata con Mara Antonella Clerici che si racconterà come sta vivendo il periodo, ma anche Serena Rossi, Luca Trapanese e l’appuntamento con il Professor Le Foche con cui si farà il punto settimanale sull’emergenza sanitaria del coronavirus.