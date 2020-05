Domenica In, puntata di oggi domenica 24 maggio: ospiti di Mara Venier Al Bano, Anna Tatangelo, Elisa Isoardi e Ilaria Capua

Torna oggi puntuale come sempre, nella domenica 24 Maggio 2020 l’appuntamento su Rai1 di Domenica In con Mara Venier.

Cosa vedremo oggi nel salotto domenicale della Venier? Tra i tanti temi, anche tanti ospiti come Al Bano, Anna Tatangelo, Elisa Isoardi e la virologa Ilaria Capua.

Domenica In, puntata di oggi domenica 24 maggio

La nuova puntata di “Domenica In”, in onda oggi domenica 24 maggio alle 14.00 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma con Mara Venier, avrà come protagonisti tanti vip ed ospiti in collegamento: Albano Carrisi, che ha festeggiato il suo 77° compleanno, si racconterà tra carriera e vita privata dalla sua tenuta di Cellino San Marco.

E poi Anna Tatangelo si collegherà dalla sua casa romana per parlare di come ha trascorso questo isolamento insieme a suo figlio Andrea, che ha da poco compiuto 10 anni. La coppia Francesca Barra e Claudio Santamaria, in collegamento da Milano, si soffermerà sui racconti della loro ‘quarantena’. E ancora, la virologa Ilaria Capua, che ha appena pubblicato il libro dal titolo “Il dopo”, si collegherà dalla Florida per dare gli ultimi dati sul coronavirus e sulle misure che si stanno adottando contro il contagio.

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il sindaco di Capri Marino Lembo si collegheranno rispettivamente da Piazza San Marco e dalla celebre piazzetta caprese, per raccontare come queste due città si stanno preparando per affrontare la ripartenza in vista dell’estate. Poi il regista Ferzan Ozpetek parteciperà per presentare il suo ultimo romanzo “Come un respiro”, e Elisa Isoardi racconterà alcune novità sulla ripartenza da lunedì prossimo del programma “La Prova del Cuoco”.