Domenica Live, ospiti e anticipazioni 22 settembre 2019: tutte le novità del programma di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso torna nella domenica pomeriggio di Canale 5. A partire da oggi, domenica 22 settembre 2019, Domenica Live riparte con tanti ospiti, interviste ed esclusive “shock”. Alle ore 17.20 la rete Mediaset darà spazio al programma di Barbara d’Urso che ospiterà in studio Loredana Lecciso che, insieme alla figlia Jasmine Carrisi, avuta dall’ex compagno Al Bano, commenteranno le ultime notizie legate alla famiglia del cantante.

Domenica Live: ospiti e anticipazioni di oggi, 22 settembre 2019

Successivamente sarà dedicato uno spazio alla storia d’amore tra Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini che ai microfoni di “Domenica Live” annunceranno: “siamo tornati insieme”. La coppia si era infatti lasciata durante la passata edizione di “Grande Fratello”: Giorgio aveva ammesso un tradimento e Francesca si era fidanzata con Gennaro Lillio. Tra i due ora è di nuovo amore.

Inoltre, nel corso della prima puntata verrà presentato anche “Domenica Alive“, il torneo in cui alcuni vip reinterpreteranno in maniera originale videoclip musicali o musical. A giudicarli sarà il pubblico da casa. Ricordiamo che la giornata di oggi per Barbara d’Urso sarà molto intensa, oltre al ritorno in tv di Domenica Live, infatti, questa sera ci sarà la seconda puntata del programma “Live Non è la d’Urso“, dopo il grande successo della prima stagione, infatti, la celebre showgirl italiana torna in prima serata su Canale 5 con una nuova scoppiettante puntata ricca di ospiti ed esclusive.

Barbara d’Urso: news e anticipazioni “Live Non è la d’Urso”

Stasera in tv la nuova puntata di “Live Non è la d’Urso”, il programma di Canale 5 condotto da “Carmelita” che nella serata di oggi ospiterà il leader della Lega Matteo Salvini, Loredana Bertè, Adriano Panzironi e molti altri personaggi tv. Appuntamento 21.30 in prima tv con la seconda puntata della nuova stagione del programma ideato e condotto da Barbara d’Urso che ospiterà personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.