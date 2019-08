Domenico Modugno, Fabio Camilli è il figlio legittimo

Una battaglia legale durata 18 anni, oggi è arrivato il verdetto: Fabio Camilli è il figlio legittimo di Domenico Modugno, uno dei più grandi interpreti della storia della canzone italiana. A deciderlo è stata la I sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, che ha emanato la sua decisione a pochi giorni dal venticinquesimo anniversario della morte di Domenico Modugno.

Fabio Camilli è un attore e figlio della ballerina e coreografa e regista triestina Maurizia Calì, la “bellissima Kalì” di Pasqualino Maragià. Ha lottato per 18 anni per vedere riconosciuta la paternità da parte del ‘Mimmo nazionale’, indimenticato artista e celebre interprete di capolavori che hanno fatto la storia della musica italiana.

Fabio Camilli: “E’ stata una battaglia estenuante”

Intervenuto ai microfoni dell’Ansa Fabio Camilli (da oggi Fabio Modugno), ha raccontato il lungo percorso che ha portato al verdetto odierno: “Ho dovuto fare una battaglia per poter affermare chi era mio padre. È stato un viaggio faticoso ed estenuante. Il procedimento di riconoscimento di paternità della durata media di 4-5 anni si è trasformato per me in un percorso a “ostacoli” lungo (e credo sia un record) 18 anni.

Comunque ce l’ho fatta, è finita. Sono molte le persone che dovrò ringraziare per essermi state vicine in questi anni”. In particolare l’avvocato Gianfranco Dosi che in tutti questi anni ha saputo tenere la barra dritta durante questa lunghissima tempesta giuridica riuscendo alla fine a condurci in porto vivi e vittoriosi”.