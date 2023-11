Don Cosimo Schena, il più famoso prete influencer d’Italia, presenta il suo nuovo libro: ‘Fantastici Racconti di Natale’

Don Cosimo Schena è il più famoso prete influencer d’Italia, noto per le sue poesie e il suo impegno sui social per portare speranza a tutti. Con il suo lavoro, combatte attivamente contro l’abbandono dei cani e dedica il ricavato del suo libro in beneficenza. Seguitelo su inserire i suoi account social per rimanere aggiornati sulle sue iniziative e ispirazioni.

In questi giorni, il ‘Don’ ha annunciato l’uscita del suo nuovo libro: ‘Fantastici Racconti di Natale’, per l’appunto, firmato dal più famoso prete influencer d’Italia. Questo straordinario volume vi invita a un viaggio magico attraverso il mondo incantato dei racconti natalizi, unendo la magia delle tradizioni alle emozionanti avventure di personaggi unici.

Don Cosimo Schena: “Ogni pagina di questo libro, è intrisa di emozioni e di messaggi di speranza”

Benvenuti in un mondo incantato: in questo libro unico, Don Cosimo Schena vi conduce in un viaggio straordinario attraverso terre incantate popolate da gnomi laboriosi, elfi danzanti, fate incantate e altre creature affascinanti. Ogni storia è un’esperienza indimenticabile che vi trasporterà in mondi fantastici e vi farà vivere avventure straordinarie.

Come spiega l’autore, “Nel cuore di ogni racconto, troverete doni magici e lezioni di amore e compassione, rivelando la vera essenza del Natale. Ogni pagina è intrisa di emozioni, messaggi di speranza e preziose lezioni che risplendono come stelle nel buio della notte”.

Don Cosimo Schena, l’intero ricavato di questo libro sarà devoluto in beneficenza a favore dei cani abbandonati

Don Cosimo Schena, noto per il suo impegno nei social e la sua lotta contro l’abbandono dei cani, destinerà l’intero ricavato di questo libro in beneficenza. Acquistando “Fantastici Racconti di Natale”, contribuirete direttamente a sostenere cause nobili e a diffondere la speranza.

Che queste pagine vi trasportino in un mondo dove ogni fiocco di neve porta con sé un nuovo incanto e ogni campanella suona la melodia del Natale.

Don Cosimo Schena augura a tutti un viaggio meraviglioso e che il vostro Natale sia illuminato dalla magia di questi racconti.

Il libro “Fantastici Racconti di Natale” è disponibile su Amazon. Un regalo perfetto per condividere la magia del Natale con coloro che amate.

Ecco il link per l’acquisto:

https://amzn.eu/d/6X1iUqQ

Facebook: www.facebook.com/doncosimoschena

Instagram: www.instagram.com/doncosimoschena

Twitter: https://twitter.com/doncosimoschena

TikTok: https://www.tiktok.com/@doncosimoschena

Max