Don Luigi Ciotti nella Hall of Fame dell’Educazione degli adulti

(Adnkronos) – Riconoscimento internazionale a don Luigi Ciotti, per la sua attività instancabile, attraverso associazioni e gruppi plurali, a favore dell’inclusione sociale e dell’educazione alla legalità. Il sacerdote protagonista di tante battaglie per la promozione della giustizia sociale entra nella Hall of Fame dell’Educazione degli adulti e formazione continua: a candidarlo al prestigioso riconoscimento è stata l’Università di Firenze nella persona di Paolo Federighi, professore onorario in Pedagogia generale e sociale. Don Ciotti sarà presentato come nuovo membro della Hall of Fame domani, venerdì 8 novembre, alle ore 13 (Istituto degli Innocenti, Aula Brunelleschi, piazza Santissima Annunziata, 12) all’interno del convegno “International Adult and Continuing Education HOF” che si tiene quest’anno a Firenze con l’organizzazione del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Ateneo. Il riconoscimento viene assegnato a don Ciotti, in particolare, per il suo contributo all’educazione attiva contro la criminalità e le mafie, sviluppata attraverso la creazione di reti nazionali e internazionali di associazioni – come “Libera” che coordina attualmente più di 1600 realtà – e attraverso la promozione di numerose attività formative, campagne culturali e progetti di ricerca, così come attraverso la costituzione di cooperative per l’utilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità. In mattinata (ore 11, Rettorato, Aula Magna – piazza S. Marco, 4) Luigi Ciotti terrà una lezione dal titolo “È la cultura che dà la sveglia alle coscienze. L'importanza dell'educazione nel contrasto alle reti criminali” riservata a studentesse e studenti, introdotta dal saluto della rettrice Alessandra Petrucci. —universita/eventi-e-conferenzewebinfo@adnkronos.com (Web Info)