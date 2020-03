Don Matteo 12, anticipazione puntata 3 Marzo 2020: Non rubare, trama, cast, cosa farà Terence Hill

Don Matteo 12 torna in onda in una serata atipica, con la puntata dal titolo “Non rubare”, e si prepara a fare una nuova incetta di grandi ascolti. Cosa succederà nella prossima puntata?

In via del tutto eccezionale, Don Matteo 12 andrà dunque in onda oggi martedì 3 marzo alle 21.25 su Rai1 e come detto il nuovo episodio si chiama Non rubare. Nuovi emozionanti risvolti attendono i fan della storica fiction, e Terence Hill sarà alle prese con un nuovo enigma su cui indagare.

Don Matteo trova in questa puntata il cadavere di una donna per il cui funerale giunge fino a Spoleto la figlia sedicenne, Alice. Stando alla ragazza, la madre era arrivata nella cittadina alla ricerca della propria sorella gemella: una figlia che, la donna riteneva esserle stata rubata sedici anni prima.

Intanto che Anna prova a fare chiarezza sui suoi sentimenti per Sergio, Nino ed Elisa discutono per via della presenza di Eugenio Nardi, il padre di Marco, colto, affascinante e interessato alla mamma di Anna. Nino, per provare a scatenare la gelosia di Elisa, la illude di avere un’amicizia speciale con una bellissima attrice: Elena Sofia Ricci, di passaggio a Spoleto.