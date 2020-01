Ci siamo, arriva questa sera su Rai Uno una nuova puntata di Don Matteo 12, e noi siamo pronti già ad occuparci delle anticipazioni su quel che vedremo in onda. Cosa accadrà nella puntata di oggi, 16 gennaio 2020? Cosa capita in puntata?

Ebbene, la prima vera sintesi estrema potrebbe essere legata ad una sorte di rafforzamento del legame tra Sofia e Jordi. Ma poi? Ecco tutti gli scenari che è possibile svelare quanto all’appuntamento di oggi.

Don Matteo 12, anticipazioni puntata 16 gennaio: ecco cosa succede oggi. Sofia e Jordi, legame molto più stretto

Al via oggi il secondo episodio di Don Matteo 12 in onda su Rai 1: tutti puntano, a livello di anticipazioni, sull’ex carcerato Sergio che farà la corte al capitano Anna. Ma poi? Cos’altro bolle in pentola per l’episodio di oggi, Giovedì 16 Gennaio 2020 in onda alle ore 21.25 su Rai 1?

La seconda puntata di Don Matteo 12, ricalcherà come sempre la figura chiave del prete, Terence Hill, alle prese con caos criminali che riesce a risolvere puntando sempre sul volto umano delle persone e sul dialogo.

Il suo aiuto, anche oggi, sarà apprezzato nella caserma dei Carabinieri dai vari Flavio Anceschi, Giulio Tommasi e Anna Olivieri. Nella prima puntata della nuova stagione, intanto, Anna e Marco erano alle prese con l’organizzazione del matrimonio.

Nel frattempo caserma e Don Matteo si occupano di un bambino scomparso: Andrea, figlio di un noto cardiochirurgo di Spoleto, rapito. Nel contempo la città di Spoleto si occupa di una caccia al tesoro organizzato da un uomo misterioso.

A fine puntata viene fuori l’inghippo: si scoprirà che la caccia al tesoro era un modo allentare la pressione su Giulio Manzi (Fabio Rovazzi), un documentarista arrivato a Spoleto per vendicarsi di sua madre, morta perché Don Matteo l’aveva incitata a confessare al marito di averlo tradito.

Don Matteo sembrerà colpito da questo e si chiede se ha fatto tutto il necessario per la donna. Quanto a oggi?

L’episodio in onda su Rai1 oggi giovedì 16 gennaio alle 21.25, vede Don Matteo accogliere in canonica la piccola Ines, una bambina di sei anni che vive a Spoleto insieme alla nonna, che non riesce più a occuparsi dì lei.

E poi, Sofia: alcuni eventi la legheranno molto lei a Jordi, un suo compagno di classe emarginato. E Sergio La Cava, un affascinante trentenne dal passato oscuro, torna

Spoleto per un motivo ben chiaro.