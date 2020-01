Don Matteo 12, anticipazioni puntata 30 gennaio e trama quarto episodio

Puntualissimo, irrinunciabile e incrollabile quanto a pathos e ascolti, ritorna in tv Don Matteo 12, sempre più protagonista di Rai 1. Cosa succederà in questa quarta puntata? Come si intersecheranno le vicende e le trame dei vari protagonisti? E sarà vero, poi, che il tanto amato prelato interpretato da Terence Hill si avvicina a una grande nomina addirittura per volere del Papa?

Andiamo con ordine: ecco il focus sulle anticipazioni relative alla di puntata di oggi 30 gennaio, la quarta della stagione numero 12.

Don Matteo 12, anticipazioni puntata 30 gennaio: cosa succede stasera in TV su Rai 1

Terence Hill è ancora una volta, per l’ennesimo giovedì, il più amato prete italiano. La puntata numero 4 di don Matteo 12 che questa sera torna in prima serata sulla rete ammiraglia Rai avrà tra i protagonisti Natalina. Perchè?

Perchè si troverà al cospetto del padre e in casa Cecchini giungerà una bella notizia: quale? Dopo il clamore per le amnesie del Capitano Tommasi, a Spoleto la situazione è apparentemente tranquilla. Ma in verità, come si vedrà ci saranno nuovi problemi da affrontare e un caso da dirimere.

L’episodio quattro della stagione 12 inoltre richiama il 4° dei 10 comandamenti: col titolo onora il padre e la madre a Don Matteo 12 ci si concentra come detto infatti su Natalina la quale incontrerà il padre e finirà in preda all’emotività.

Manlio, padre biologico della perpetua, non aveva mai incontrato sua figlia Natalina e, allorché don Matteo avanzerà dei sospetti sulla sua buona fede la perpetua, comunque deciderà di accogliere il genitore a braccia aperte. Tuttavia Don Matteo ha ragione.

Nel frattempo Anna e Marco proveranno e risistemare il loro rapporto, nonostante le crepe siano apparentemente troppo grandi da sanare. Il Pm Nardi, ora tutore di Ines, è sempre più legato a Sergio, padre della bambina.

Il Capitano, provando ad aiutarlo a trovare lavoro inizierà ad avvicinarsi sempre più al fascinoso Sergio. Tra i Cecchini invece, la news sulla gravidanza di Assuntina accenderà nuovi fuochi di ilarità intorno alla figura del maresciallo dei Carabinieri.

