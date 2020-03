Un nuovo fantastico e imperdibile appuntamento questa sera con l’amato Don Matteo 12, la storica fiction con Terence Hill protagonista che da anni è leader di ascolti in prime time. Questa sera tutti i nodi vengono al pettine perchè si tratta dalla puntata conclusiva.

L’episodio di questa sera, giovedì 19 Marzo è infatti l’ultimo della stagione: di cosa parlerà? Su cosa si basa la trama? Ecco tutte le anticipazioni di questo interessante e atteso episodio che pone fine alla stagione di Don Matteo, e probabilmente farà intuire se ci sarà, o meno, un seguito.

Don Matteo 12, anticipazioni ultima puntata giovedì 19 Marzo su Rai1: come finisce

Don Matteo 12 arriva dunque all’ultimo appuntamento della stagione: questa sera la amatissima serie con Terence Hill e Nino Frassica chiude i battenti. Cosa succederà?

Vedremo una indagine piuttosto complicata per Don Matteo nella puntata di chiusura della dodicesima stagione. L’episodio si chiama “Non desiderare la roba d’altri”, e va in onda oggi, giovedì 19 marzo alle 21.25 su Rai1.

Don Matteo, interpretato da Terence Hill, sarà alle prese con un omicidio molto particolare. Il cadavere di una donna viene trovato in casa di Sergio e a scoprirlo è proprio lui.

Anna ha fiducia nella sua innocenza, ma il Pm Nardi è convinto che Sergio stia nascondendo qualcosa. Nel mentre, in Canonica c’è confusione.

Il Papa ha proposto a Don Matteo di diventare Cardinale: il parroco detective potrebbe quindi lasciare per sempre Spoleto e i suoi amici.

Per tutti è un colpo durissimo da mandar giù: l’unico modo per non farlo partire per “Roma” è boicottare Don Matteo mettendolo in cattiva luce davanti al Nunzio Apostolico arrivato a Spoleto per valutare la sua candidatura.

E se questo non servisse? Tutti a casa, giovedì sera davanti alla tv, sono pronti a inchiodarsi sul divano per scoprire come andrà a finire.