Don Matteo 12: i nuovi personaggi, chi sono e chi li interpreta. Fabio Rovazzi guest star

E’ tornato Don Matteo, con tanto di novità e notizie inattese quanto a trama e cast. La stagione numero 12 del più noto prelato della tv italiana interpretato da Terence Hill si è ripreso la scena ed ha tenuto incollati tantissimi italiani davanti al piccolo schermo.

La trama della stagione dodici di Don Matteo è stata subito caratterizzata da news, stravolgimenti ma anche da piacevoli ritorni: tutto è stato pensato per poter festeggiare i vent’anni della serie di Rai1 con al centro sempre Terence Hill, che per la dodicesima stagione per appunto veste i panni del prete tanto amato della tv.

Come si sapeva già, per fortuna del pubblico che lo apprezza molto, ci sarà ancora il Maresciallo Cecchini (interpretato da Nino Frassica), Natalina (alias Nathalie Guettà), e l’apprezzato Pippo (ovvero Francesco Scali). Con loro ci sarà anche il Capitano Anna Olivieri (ovvero Maria Chiara Giannetta), il pm Marco Nardi (interpretato da Maurizio Lastrico) e Sofia (cioè Maria Sole Pollio).

Quanto alle novità nel cast e nei personaggi che, dopo i primi rumors e le anticipazioni erano state annunciate quanto a Don Matteo 12? E’ presto detto. Ecco chi si aggiunge alla fiction.

Don Matteo 12: i nuovi personaggi, chi sono e chi li interpreta. Tra loro Fabio Rovazzi

Nella fiction che come sempre si sviluppa a Spoleto, entrano ufficialmente Dario Aita, Pasquale di Nuzzo, ma anche Serena Iansiti e Pamela Villoresi. Non è tutto.

Infatti, ai personaggi new entry e agli storici protagonisti ci aggregano in questa stagione diverse guest star: tra queste Fabio Rovazzi, ma anche Christiane Filangieri, Simona Cavallari, i The Jackal, e alcune figure di spicco come Elena Sofia Ricci, Antonio Catania e Stefano Dionisi. Ma andiamo a conoscere nel dettaglio i nuovi personaggi di questa stagione numero 12 di Don Matteo.

Don Matteo 12: i nuovi personaggi, chi è Sergio (Dario Aita)

Sergio la Cava è un ex condannato, che Anna incontra quando resta impantanato in un caso di tentato omicidio. Pur apparendo un uomo spigoloso e complicato, presto mostrerà i segni della sofferenza e dei suoi sacrifici per la famiglia. E poi, spazio al legame speciale con la piccola Ines, che grazie ad Anna si riavvicinerà a lui.

Don Matteo 12: i nuovi personaggi, chi è Jordi (Pasquale di Nuzzo)

Jordi Ferrazzoli è un compagno di liceo di Sofia. Taciturno, introverso, armato di felpa e cappuccio viene chiamato “Wirdy”, lo strano dai colleghi di classe. Sofia, incuriosita, viene respinta: finché non viene a conoscenza di una cosa. Jordi ama ballare, e sogna di diventare un ballerino professionista. Cavalcherà il sogno fino ad arrivare ad un ostacolo imprevisto che riguarderà anche la stessa Sofia.

Don Matteo 12: i nuovi personaggi, chi è Sara (Serena Iansiti)

Sara Santonastasi è la nuova capo procuratrice, il superiore diretto di Marco Nardi (Maurizio Lastrico). Seria, professionista e riservata avrà qualche piccolo problema con Nardi fin dal primo episodio della nuova stagione. Poi la loro relazione si stabilizza e diverrà amicizia, tanto che Sara gli racconterà il suo triste passato.

Don Matteo 12: i nuovi personaggi, chi è Elisa (Pamela Villoresi)

Elisa, madre del Capitano Olivieri, già apparsa nella serie precedente è una donna allegra, attiva, che ama i viaggi e stare con le amiche. Nella dodicesima stagione diventerà una presenza fissa: si occupa della figlia e del suo matrimonio con Nardi, e rafforzerà l’amicizia con il maresciallo Cecchini.

Don Matteo 12: i nuovi personaggi, chi è Ines (Aurora Menenti)



Ines ha cinque anni e sarà una vibrante presenza nella serie e in città. Don Matteo decide di prendersi cura di lei, la ospita in canonica con Natalina, Pippo e Sofia, in quanto i genitori non ci sono più, e la nonna è anziana. Laa bimba si affeziona al pm, Marco Nardi, con il quale condivide proprio la passione della musica rock.

