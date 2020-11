Donald Trump ha licenziato Christopher Krebs, direttore dell’agenzia per la Sicurezza informatica

Donald Trump ha licenziato anche Christopher C. Krebs, direttore dell’agenzia per la Sicurezza informatica e delle Infrastrutture del Paese. Krebs nei giorni scorsi aveva escluso la possibilità, invocata da Trump, di presunti brogli durante le presidenziali del 3 novembre, che ha definito “le più sicure della storia americana”. Conclusioni “estremamente inesatte” secondo Trump, che ha annunciato il licenziamento su Twitter: “Ci sono state massicce irregolarità e frodi – incluse persone decedute che hanno votato, osservatori non ammessi ai seggi e anomalie nelle macchine per il voto, che hanno trasferito voti da Trump a Biden e molto altro”.

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud – including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020